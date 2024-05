L’Umbria attrae nuovi investimenti . L’economia va e rialza la testa. Il tessile fa da traino all’export

E’ un’economia in ripresa per l’Umbria, terra che si sta dimostrando attrattiva per i grandi investimenti (l’apertura a Torgiano del Polo Prada ne è l’esempio) e buona sentinella del made in Italy. Intanto il comparto metalmeccanico-meccatronico, agrolimentare e moda fanno fare il balzo al Pil regionale. Ma il 2023 è stato anche l’anno record del turismo, mentre sul fronte delle industrie, il cuore verde si dimostra capitale delle cosiddette “ imprese champion“, ossia quella aziende che hanno performato più delle altre per investimenti, tenuta occupazionale, innovazione. Bene anche l’export. Buona competitività e buon andamento per i Distretti umbri nei mercati internazionali che superano il miliardo di euro di esportazioni, con una crescita del +12,2% rispetto al 2022. A trainare principalmente è la maglieria e abbigliamento di Perugia, che rappresenta il 67% delle esportazioni distrettuali umbre, superando del 21,8% il valore del 2022.

Il quadro emerge dal “Monitor dei Distretti dell’Umbria“ con l’analisi della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, illustrata ieri alla presenza di Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo, di Carlo Pacifici, consigliere delegato a Credito e Finanza Confindustria Umbria, e degli economisti Sara Giusti e Giovanni Foresti. Per Nocentini ci sono "luci ed ombre" ma da evidenziare è comunque il bicchiere mezzo pieno: "I risultati sono migliori della media nazionale, pur in un contesto di rallentamento della domanda mondiale. Le imprese della regione mantengono un’elevata competitività nei mercati internazionali seppur con sfide di contesto che hanno necessità di supporto per essere affrontate. Il nostro nuovo programma “Il tuo futuro è la nostra impresa”, che mette a disposizione 120 miliardi di credito fino al 2026, tocca i punti cruciali della crescita e del rinnovamento industriale, dalla transizione energetica agli investimenti di Transizione 5.0, proprio per aiutare le aziende italiane a cogliere le opportunità attualmente presenti investendo sul proprio futuro e su una competitività sostenibile".

Silvia Angelici