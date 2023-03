L’ultimo saluto alla 23enne Martina Medori

È atteso nelle prossime ore il nulla osta del magistrato che consegnerà il corpo senza vita di Martina Medori alla famiglia, così che potranno essere celebrati i funerali. La 23enne è rimasta vittima nella serata di venerdì scorso di un incidente stradale lungo la Terni-Rieti, all’altezzo dello svincolo Valnerina. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente dell’altro veicolo, un uomo di 78 anni tuttora ricoverato in ospedale. Nel pomeriggio di ieri è stata eseguita, all’ospedale di Spoleto, l’ispezione esterna del cadavere e il medico legale ha ritenuto non fosse necessario eseguire anche l’autopsia. Quindi, come detto, il corpo della 23enne, operatrice socio sanitaria all’ospedale di Terni, sarà restituito in queste ore alla famiglia. E saranno decisi anche data e luogo del funerale. Intanto proseguono le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.