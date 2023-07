L’ultimo saluto al maestro "Franco, tra scienza e fede"

PERUGIA

"Sono contento che la cattedrale sia piena... ". Il cardinale Gualtiero Bassetti ha celebrato i funerali del maestro Franco Venanti in un Duomo gremito. C’erano la moglie Zaira, i figli Luca e Barbara, i parenti, gli amici di fede socialista, tanti giovani, i colleghi artisti, le autorità e le istituzioni rappresentate dalla governatrice Donatella Tesei e il sindaco Andrea Romizi in fascia tricolore. Rose a ricoprire il feretro e l’inseparabile panama bianco.

"Carissimo Franco riposa in pace nell’abbraccio eterno del Padre", prosegue Bassetti, aprendo l’omelia. Poi il ritratto: "Amava San Francesco e amava le persone semplici. Gli animi genuini e profondi. Con grande emozione celebro questo funerale, noi due eravamo amici. Tra i ricordi più belli un incontro a casa sua dove abbiamo parlato della bellezza, della vita e del destino dell’uomo. Erano i suoi temi. Franco era abituato al successo non senza sofferenze e incomprensioni, perché così capita ai grandi". Dopo aver raccontato l’uomo, Bassetti si è soffermato sull’artista. "Il suo successo è stato senza confini, in Italia e all’estero. Le sue opere non vanno guardate ma vanno osservate. Sono come lui, un’enciclopedia dell’anima. Franco ha dipinto i cavalli, gli angeli, le donne, l’Entropia: un dialogo costante con i cercatori della scienza e della fede. Ora ti trovi faccia a faccia con quel Dio che hai tanto cercato".

Silvia Angelici