L’ultimo saluto a Rossella Cestini "Figura intensa, seria e generosa"

Sono così tante le persone che conoscevano Rossella Cestini che ieri, quando la notizia della sua morte si è sparsa, un velo di tristezza è sceso sopra questa città che perde una donna forte, per anni punto di riferimento nel mondo del sociale, dello sport, della scuola e della pubblica amministrazione. Competente, scrupolosa e generosa, ha sempre lavorato per il bene della comunità locale con uno sguardo attento sul sociale, in particolare verso le donne, i loro diritti, per i quali si è battuta fino all’ultimo.

Da tempo era malata, ma se parlava della sua malattia lo faceva con quel senso di leggerezza misto alla consapevolezza che aveva di sé e del tempo. La sua vita, segnata da centinaia di incontri, ieri è scorsa tra una miriade di parole e ricordi: foto, abbracci, immagini in bianco e nero della pallavolo giovanile, vita privata e pubblica che si intrecciano nel ricordo di Rossella Cestini, scomparsa a 68 anni. Ex assessore comunale (all’urbanistica e alla scuola) fino al 2021 nell’ultima giunta guidata dal sindaco Luciano Bacchetta, Rossella Cestini "ha scritto un pezzo di storia di Città di Castello", dice il sindaco Luca Secondi nel ricordarla anche come una "grande amica". La piange anche il mondo sportivo: tra gli anni 60 e 70 aveva avuto un’esperienza di successo nella pallavolo femminile come campionessa italiana juniores, con la Fisa-Tifernum nel 1969 vinse la prima edizione dei giochi della gioventù a Roma e nel 1972 la storica promozione in serie A. Di professione assistente sociale, nel 1981 ha poi intrapreso la carriera di funzionario sanitario in Usl sempre in questo delicato settore. Tra le sue grandi passioni la politica e la conseguente esperienza da amministratrice pubblica: è entrata in consiglio comunale nel 1993 e ha ricoperto ruoli di responsabilità con tre sindaci (con Adolfo Orsini fu assessore all’urbanistica e al bilancio; con Fernanda Cecchini capogruppo consiliare dei Ds, assessore cultura e scuola dal 2006 al 2011), fu inoltre segretaria del Pd dal 2013 al 2016 e nel secondo mandato Bacchetta di nuovo assessore all’urbanistica e alla scuola. In queste ore decine di messaggi da rappresentanti pubblici, colleghi di partito, esponenti politici a tutti i livelli e di ogni schieramento, ma anche amici e associazioni, stretti in un ideale abbraccio attorno al marito Claudio Tomasucci e al figlio Alessio. A loro giungano anche le condoglianze da parte de La Nazione. La salma di Rossella Cestini si trova nella camera mortuaria dell’ospedale: i funerali saranno celebrati domani alle ore 15 in Cattedrale.

Cristina Crisci