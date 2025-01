L’ultimo saluto a Benito Davanzati. Storico edicolante e calciatore

CITTÀ DI CASTELLO – La città dice addio a una figura che ha fatto la storia del centro con la sua edicola in piazza Matteotti. E’ scomparso dopo una lunga malattia ieri all’età di 88 anni, Benito Davanzati, noto ai più come il volto dell’edicola di piazza che gestì fino al 2004. Il suo viso sorridente i modi garbati tra le pagine dei giornali, delle riviste che vendeva e commentava talvolta con piglio ironico e intelligente: sono oggi l’immagine che resta. Davanzati è stato anche un campione dello sport, il calcio che lo ha visto a lungo protagonista -dalla serie A alla serie D- con prestigiose casacche fra cui il suo amato Città di Castello. Atleta poderoso nel ruolo di difensore, "terzino sinistro", ha collezionato ben 211 presenze con Perugia, Spal, Pisa, Pontedera, Figline e Città di Castello. Non solo lo sport, ma anche tante letture. I funerali si svolgono oggi alle ore 15 nella chiesa del cimitero monumentale.