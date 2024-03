L’ultima campanella dell’"Alighieri". La scuola dismessa dopo 62 anni

Dopo 62 anni di lezioni, campanelle che suonano, ragazzi che crescono, ieri era l’ultimo giorno di lezioni per la scuola media ’Dante Alighieri’. Verrà demolita e ricostruita secondo i nuovi canoni di sicurezza. Un progetto da oltre 12 milioni di euro. La scuola fu consegnata nel 1962 e ampliata nel 1971, ora, in base agli attuali termini per la rendicontazione dei finanziamenti del Pnrr, la costruzione del nuovo complesso si dovrà concludere entro il 2026.

Già da mesi le classi erano state gradualmente trasferite e ieri, 8 marzo 2024, gli ultimi studenti e insegnanti che ancora frequentavano le aule, insieme al dirigente scolastico Filippo Pettinari, al personale della segreteria e agli ausiliari, hanno salutato per sempre banchi e corridoi, i luoghi che hanno accompagnato il percorso di studio di intere generazioni. Gli allievi delle classi 3A, 3B, 3C, 3E e 3F da lunedì 11 marzo andranno infatti a lezione nelle aule ricavate dal Comune nella sede provvisoria del centro sociale del quartiere Madonna del Latte. Seguiranno così i compagni delle prime classi, che hanno iniziato l’anno scolastico nelle aule della scuola media ’Giovanni Pascoli’ e delle seconde trasferiti dopo Natale. In totale circa 110 ragazzi, ai quali "abbiamo cercato di garantire la continuità didattica per rispettare la rigida tempistica di avvio dei lavori stabilita dal Pnrr".

Da ieri dunque lo stabile della Dante Alighieri è completamente vuoto perché entro il 31 marzo è prevista la consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile, il più grande cantiere in Umbria nell’ambito dell’edilizia scolastica, sul quale il Comune investirà complessivamente oltre 12 milioni di euro, tra finanziamento del Pnrr e altro. La nuova Dante Alighieri sarà un complesso scolastico di circa 4 mila metri quadrati, che sorgerà nell’attuale sede del quartiere La Tina e ospiterà oltre 300 studenti, con una palestra che garantirà la pratica di più discipline sportive anche in orari extrascolastici. Nell’ultimo giorno di scuola il personale e gli studenti, gli attuali insegnanti e quelli di una volta, genitori, ex allievi e amministratori comunali insieme nella foto di rito con l’attuale dirigente didattico Filippo Pettinari: "In questi oltre sessant’anni fra gli spazi ampi e luminosi della scuola si sono succeduti tanti dirigenti, docenti, amministrativi ed ausiliari – ha detto Pettinari - che hanno curato la crescita umana e culturale di tante generazioni. Salutiamo un pezzo importante della storia della nostra città".