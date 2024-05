Luisa Borini presenta ’Molto dolore per nulla’ alla Filarmonica

Al Teatro della Filarmonica stasera alle 21 va in scena “Molto dolore per nulla“ di e con Luisa Borini (nella foto). Lo spettacolo è la cronaca della fatica che si fa per crescere, per smarcarsi dai modelli di riferimento e imparare a rispettarsi per come si è. Uno sguardo sulla pazienza che si impara ad avere, un invito a essere fiere delle cicatrici e a non avere paura di mostrarle. Sul palco vuoto, solo una donna e un microfono a farle da scudo che protegge e al tempo stesso censura una parte di sé.

Molto dolore per nulla è il racconto dei troppi amori dell’artista, troppo amati, intrecciato a storie di persone che negli anni ha incontrato, ascoltato, conosciuto, consolato. "È La storia di una ragazza – racconta Luisa Borini – che in nome dell’amore, immaginato e desiderato, è sempre stata disposta e pronta a tragicomici e impavidi slanci, a folli voli che presagivano poco di buono ma da tentare comunque ad ali spiegate e il sorriso sulle labbra. Fino ad uno in particolare. Un volo, in tutti i sensi, che ha segnato un punto di svolta e una rinascita".