Luigi Chieli, concerto dedicato alla memoria

Non si è spenta in città l’eco di commozione e affetto che è seguita alla morte di Luigi Chieli, personaggio pubblico impegnato su vari fronti, non ultimo quello culturale. Ha assunto un significato del tutto particolare e commovente il concerto d’apertura della VI edizione della stagione “Gli Arnesi della Musica“ organizzato dal circolo Angelini di cui lo stesso Chieli era presidente (con la direzione artistica del maestro Fabio Battistelli). Nella giornata di programmazione del primo evento (che coniuga l’esibizione dei musicisti con una breve informazione sugli strumenti utilizzati) infatti è venuto a mancare il presidente ed è stata la musica di alto livello ad onorarne nel migliore dei modi la memoria. L’Ensemble “Mosaici Sonori“ ha dedicato a lui l’esibizione con i brani più celebri di Rossini. Un omaggio a Luigi Chieli che per 30 anni aveva guidato con passione l’associazione culturale che si era adoperata per numerose iniziative a favore della città. L’applauso dell’auditorium San Giovanni Decollato per salutare il presidente e per dire grazie per la giornata di musica al quintetto formato da Domenico Balzola(flauto), Luigi Lidonnici(oboe), Enrico Gramigna(violino), Elisa Nanni(viola), Piergorgio Anzelmo(violoncello). Prossimo appuntamento domenica 23 febbraio col duo Roberto Noferini Violino - Donato D’Antonio Chitarra e le Bizzarrie su dieci corde omaggio a Paganini.