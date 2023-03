Lui la lascia e lei perde le staffe Aggrediti due agenti, arrestata

TERNI La polizia è intervenuta la sera del 7 marzo per una lite domestica. All’arrivo degli agenti nell’appartamento in zona San Giovanni un romeno di 50 anni ha raccontato agli agenti che voleva terminare la relazione con la sua convivente (una 49enne di origini campane e residente in provincia di Perugia) ma che questa non voleva andarsene dall’abitazione e alla notizia aveva dato in escandescenze, offendendolo. Gli agenti hanno calmato la coppia, ma poco dopo, intorno alla mezzanotte, l’uomo ha chiamato di nuovo per riferire che la donna lo stava ancora importunando. I poliziotti hanno potuto costatare che, già dalla strada, si sentiva quest’ultima urlare offese nei confronti dell’uomo. Entrati in casa hanno visto l’uomo con la maglia del pigiama lacerata ed hanno tentato di calmare entrambi, ma la donna si è scagliata anche contro gli agenti, ferendone due (lesioni giudicate guaribili in 7 giorni). La donna è stata arrestata per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale; l’ex compagno l’ha denunciata.