Lugnano in Teverina, il progetto. Finanziato “Il cantiere della lettura“

LUGNANO IN TEVERINA - Sono iniziati i lavori de “Il cantiere della lettura”, progetto di promozione del libro e della lettura fra adulti, giovani e bambini. Con il coinvolgimento di tutto il paese, comprese le scuole, saranno proposte numerose attività gratuite, come laboratori, spettacoli, lezioni magistrali e narrazioni, che si svolgeranno da febbraio a novembre 2025. Il progetto, promosso dal Comune, è risultato vincitore del bando del “Centro per il libro e la lettura“, da cui sarà interamente finanziato, grazie anche al fatto che il borgo di Lugnano ha già al suo attivo alcuni requisiti fondamentali che gli hanno permesso di partecipare al Bando.

Domani, alle 15,30, nella Biblioteca comunale, si costituirà il Circolo dei Lettori e avrà inizio il Laboratorio di lettura e narrazione, gratuito e aperto a tutte le fasce di età, che si svolgerà ogni lunedì, a cura di Cristina Caldani. Si potranno seguire tutte le proposte e il calendario degli appuntamenti anche sui profili Facebook e Instagram dedicati e sul sito del Comune di Lugnano.