Luciana Bassini aderisce ad Azione "Decisione perseguìta da tempo"

Il Consiglio comunale nella seduta di lunedì su proposta del presidente Luciano Bacchetta, in apertura ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Ermanno Bianconi, scomparso nei giorni scorsi. "Una figura di grande cultura che ha animato la vita politica e sociale della nostra città", ha detto Bacchetta ricordando i trascorsi istituzionali di Bianconi, assessore tra il 1970 e il 1975. A margine, il sindaco Luca Secondi ha rivolto a nome di tutto il Consiglio le condoglianze al vicesindaco Giuseppe Bernicchi e alla consigliera Alessandra Forini per la perdita dei genitori. Nella seduta ordinaria Luciana Bassini ha poi reso nota la propria adesione ad !Azione Renew Europe Terzo Polo!, con la costituzione del relativo gruppo nell’assemblea cittadina. "Già da tempo perseguivo questa decisione, poi è arrivata la pandemia e ho dovuto lavorare su altro", ha spiegato la consigliera che ha ringraziato Andrea Fora, consigliere regionale di Patto Civico, "per l’importante collaborazione ricevuta". Ringraziamenti inoltre per "il sostegno al segretario regionale Giacomo Leonelli, a quello provinciale Mirko Ceci e a tutti gli scritti di Azione".