Luci spente per lavori. Sicurezza, il Comune chiede aiuto ai militari

Lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione, per aumentare la sicurezza nei momenti di spegnimento il Comune ha chiesto supporto ai Carabinieri. Sono interessate agli interventi via Cimabue, via S. Martini, via Raffaello, via Patrono d’Italia e via 4 Novembre dove i pali della luce verranno rimossi e sottoposti ai lavori necessari dalla ditta che gestisce il servizio, per essere ricollocati e tornare in funzione, fra qualche giorno. Per aumentare il livello di sicurezza in queste zone, il sindaco Valter Stoppini, ha chiesto un supporto, in particolare nelle ore notturne, alla Compagnia dei Carabinieri di Assisi, incontrando il comandante Vittorio Jervolino. Nel corso del colloquio, avvenuto nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli, sono stati affrontati vari aspetti legati al tema della sicurezza. A margine dello stesso, Stoppini ha espresso "gratitudine ai Carabinieri di Assisi per la presenza costante sul territorio e il grande lavoro svolto per la tutela dei cittadini, in sinergia con le varie forze dell’ordine".