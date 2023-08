Luci e vagiti Ogni nascita un clic colorato Tuteri "Così comunichiamo il lieto evento"

Rosa o celeste: ogni nuova vita che nasce una luce in contemporanea che si accende. Sarà la Clinica di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia o i genitori stessi ad attivare l’illuminazione, che resterà accesa mezz’ora per segnalare il lieto evento. Si tratta del progetto "Luce della vita", al momento messo in pratica dal Comune di Udine a Piazzetta del Lionetto e da quello di Bologna, che ha scelto di dedicare all’iniziativa un lampione del centro con apposita targa.

Qui a Perugia, il vicesindaco Gianluca Tuteri, promotore dell’operazione, in queste ore sta decidendo con il suo staff dove posizionare le luci, in modo da renderle più visibili possibile alla cittadinanza. Ieri erano in corso prove tecniche sotto l’arco di via dei Priori. Si stanno comunque valutando anche altre ipotesi. Sul perché dell’iniziativa le idee invece sono molto chiare: "E’ un modo – dice Tuteri, di professione pediatra - di comunicare un lieto evento, come appunto quello della nascita di una bambina o di un bambino, coinvolgendo anche la città. In un periodo storico, in cui c’è il calo della natalità, ci sembra molto bello dare un segnale di speranza e di gioia". Qualche stima sui clic? Dal trend dell’anno scorso, dicono dall’Ospedale, si pensa a 6-7 accensioni al giorno.

Silvia Angelici