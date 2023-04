Luce e riscaldamento Ora costano più cari

Il prezzo dell’energia elettrica a Terni, pur scendendo in maniera sostanziale a marzo rispetto a febbraio, aumenta di un terzo nei confronti dello stesso mese dell’anno precedente. Stesso discorso, più o meno, per gas e gasolio da riscaldamento. E’ quanto emerge dal monitoraggio mensile dei prezzi al consumo, riferito al marzo scorso, condotto dai servizi statistici comunali. L’inflazione a Terni cresce a marzo dell’8%, superiore al dato nazionale del 7,7 ma in calo rispetto al 9,4% di febbraio. Il capitolo di spesa "abitazione, acqua, elettricità e combustibili" fa registrare marcate variazioni. Il costo della raccolta rifiuti cresce del 5,9 rispetto a un anno fa; il costo dell’energia elettrica che da febbraio a marzo è comunque diminuito del 22,8 %, fa comunque rilevare un aumento di un considerevole 29,2% rispetto al marzo del 2022; discorso simile vale per il costo del gas che, pur in diminuzione del 13,6% rispetto al mese precedente, è comunque in aumento del 6% al confronto con lo stesso mese di un anno fa. Il prezzo del gasolio per riscaldamento, in calo del 3,6% in un mese, è comunque in crescita del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2022.