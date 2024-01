"Luccioli? Una mossa avventata". CiviciX fa traballare il “centro“

Il “centro“ della politica è in fermento e l’accelerazione di Foligno24 nei confronti del dialogo con Andrea Luccioli, candidato sindaco proposto da Patto x Foligno al tavolo della ‘coalizione progressista’, ha mandato in fibrillazione la componente di CiviciX di F24. Filippo Gentili, coordinatore di CiviciX Foligno, ha detto no al dialogo con Luccioli. Perché? "La scelta non è coerente con il percorso fatto fino ad ora ed è una mancanza di rispetto nei confronti di Diego Mattioli, il candidato di Foligno in Comune, che incarna lo stesso profilo che giustifica l’incontro con Luccioli. La nostra linea era quella di non essere al tavolo della coalizione progressista ma di partire dal nostro programma e poi confrontarsi con i candidati ufficiali. E’ in questo ragionamento che abbiamo incontrato Presilla, del quale apprezzo il metodo dell’ascolto e riscontro convergenze di contenuti. Stiamo attendendo gli altri nomi per valutarli. Comunque, dire no al tavolo della coalizione non significa dire no all’alleanza e al confronto, ma con le carte scoperte".

Dopo questa frattura, il progetto di Foligno 24 esiste ancora? "Esiste ancora: è un progetto federativo fatto di tre forze che mantengono un’autonomia politica. L’obiettivo era dare vita a qualcosa di nuovo, se ci sono scelte non condivise conviene dirlo e prenderne le distanze".

A chi vi rivolgete?

"Moderati, cattolici e riformisti. Non a caso, tra le prime iniziative, siamo partiti con la natalità". Nessuna alleanza è preclusa, anche a destra?

"Nessuna alleanza è preclusa: partiamo però dal desiderio di cambiamento per la città che ha bisogno di un nuovo approccio di metodo, senza aggressività e con una educazione civica diversa".

Un consiglio, da osservatore esterno, al tavolo della ‘coalizione progressista’?

"Sono un esterno e ho una formazione cattolico-democratica. Da cittadino mi sarei aspettato che uscisse qualche nome di donna autorevole, invece sul tavolo ci sono solo nomi di uomini. Il nome di una donna moderata e riformista poteva essere un trait d’union per la coalizione. Sarebbe stato in linea con la storia di Foligno che ha prodotto personaggi del calibro di Maria Rita Lorenzetti o Marina Sereni e personalità di alto spessore come quella di Mariolina Frigeri, impegnata in passato nella politica e ora nella società e nell’associazionismo".

Alessandro Orfei