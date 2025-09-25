La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Umbria

CronacaLuca Zingaretti conquista “Castiglione del Cinema“
25 set 2025
SOFIA COLETTI
Cronaca
Luca Zingaretti conquista “Castiglione del Cinema“

Parte forte il festival “Castiglione del Cinema“ che conquista il pubblico con la magia della settima arte e dei suoi...

Parte forte il festival “Castiglione del Cinema“ che conquista il pubblico con la magia della settima arte e dei suoi ospiti. L’ottava edizione, apertasi lunedì, ha sfidato e richiamato tantissime presenze per Irene Maiorino, protagonista della serie tv “L’amica geniale“ e per i giovanissimi attori di “Napoli-New York” Dea Lanzaro e Antonio Guerra che hanno raccontato esperienze e aneddoti divertenti del film. Martedì Cinema Caporali strapieno per Luca Zingaretti (nella foto) nel talk e poi per la presentazione del suo primo film da regista “La casa degli sguardi”.

"Iniziative come il festival Castiglione del Cinema – ha detto dopo il talk – sono importanti perché avvicinano il pubblico alla sala cinematografica: occorre parlarne, incontrare la gente, raccontare e spiegare che il cinematografo è il luogo principale", Ieri sera è stata poi la volta di Sonia Bergamasco.

E oggi il festival propone l’incontro con Harutyun Khachatryan, regista armeno di fama internazionale, autore poetico che trasforma il documentario in arte visiva: si parlerà con profondità di cinema, memoria e identità.

A seguire sempre in Piazza Mazzini ci sarà Milena Mancini, attrice, autrice, performer che ha lavorato con registi con Gabriele Muccino, Matteo Rovere, i fratelli D’Innocenzo, Ferzan Ozpetek e Paolo Virzì. Venerdì al talk in piazza arriva Daniele Ciprì, voce tra le più irriverenti e potenti del cinema italiano: regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, ha firmato le pellicole “È stato il figlio” e con “La buca”.

