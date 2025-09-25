Luca Zingaretti conquista “Castiglione del Cinema“

Parte forte il festival “Castiglione del Cinema“ che conquista il pubblico con la magia della settima arte e dei suoi ospiti. L’ottava edizione, apertasi lunedì, ha sfidato e richiamato tantissime presenze per Irene Maiorino, protagonista della serie tv “L’amica geniale“ e per i giovanissimi attori di “Napoli-New York” Dea Lanzaro e Antonio Guerra che hanno raccontato esperienze e aneddoti divertenti del film. Martedì Cinema Caporali strapieno per Luca Zingaretti (nella foto) nel talk e poi per la presentazione del suo primo film da regista “La casa degli sguardi”.

"Iniziative come il festival Castiglione del Cinema – ha detto dopo il talk – sono importanti perché avvicinano il pubblico alla sala cinematografica: occorre parlarne, incontrare la gente, raccontare e spiegare che il cinematografo è il luogo principale", Ieri sera è stata poi la volta di Sonia Bergamasco.

E oggi il festival propone l’incontro con Harutyun Khachatryan, regista armeno di fama internazionale, autore poetico che trasforma il documentario in arte visiva: si parlerà con profondità di cinema, memoria e identità.

A seguire sempre in Piazza Mazzini ci sarà Milena Mancini, attrice, autrice, performer che ha lavorato con registi con Gabriele Muccino, Matteo Rovere, i fratelli D’Innocenzo, Ferzan Ozpetek e Paolo Virzì. Venerdì al talk in piazza arriva Daniele Ciprì, voce tra le più irriverenti e potenti del cinema italiano: regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, ha firmato le pellicole “È stato il figlio” e con “La buca”.