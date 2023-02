Luca Panichi sta preparando la Tre Cime di Lavaredo

CITTA’ DI CASTELLO - Un allenamento lungo la strada di Montesca per Luca Panichi che sta preparando la cronoscalata in carrozzina delle Tre Cime di Lavaredo è stato il pretesto dell’incontro svoltosi tra gli "Amici in Carrozzina" a Città di Castello. Proprio il sodalizio tifernate sarà tra gli sponsor dell’ennesima impresa di Panichi che con i suoi gesti atletici pone l’accento sull’importanza dello sport anche per chi soffre di disabilità motoria. L’incontro è servito a fare un breve riassunto dell’attività svolta dagli "Amici" nel 2022, anno che ha visto ripagato l’impegno costante di questo gruppo che si sta confrontando con le istituzioni a più livelli e con l’Università. Le somme destinate ai piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche da parte della Regione dell’Umbria hanno permesso già a venti Comuni di iniziare l’iter di redazione del Piano (150 mila euro). Le somme aggiuntive che il Governo ha stanziato per l’Umbria a fine anno permetteranno ad altri Comuni di procedere alla redazione di questo importante strumento. Tra gli impegni a breve in calendario: "La definizione di un accordo con la Regione dell’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia specificatamente con la Facoltà di Ingegneria a supporto dei piccoli comuni che non hanno strutture tecniche tali da predisporre e redigere il Peba". Infine nel 2023 ci sarà una campagna di sensibilizzazione per il rispetto degli spazi di sosta.