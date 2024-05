Luca Marinelli torna al Festival dei Due Mondi. Anteprima con “Una relazione per un’Accademia“

Anteprima speciale per il Festival dei Due Mondi che già a fine maggio presenta un appuntamento molto atteso. Luca Marinelli (nella foto) torna a Spoleto per dirigere “Una relazione per un’Accademia“, trasposizione teatrale del celebre racconto di Franz Kafka: lo spettacolo ha riscosso grande successo nella scorsa edizione del Festival segnando il debutto alla regia dell’attore, protagonista di film di successo come “Le otto montagne“ e “Lo chiamavano Jeeg Robot“, vincitore di un David di Donatello e numerosi altri premi. “Una relazione per un’Accademia“ vede ancora protagonista Fabian Jung al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi per quattro recite da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, alle 20.30, la domenica alle 17. I biglietti (da 15 a 45 euro) sono in vendita sul sito www.festivaldispoleto.it e su Vivaticket oppure ai punti vendita a Spoleto. Rot Peter è il nome della scimmia a cui Kafka dà voce nel 1917 con un racconto breve: viene catturato e, durante la prigionia, capisce che può imitare gli uomini e garantirsi la libertà. Dopo cinque anni gli antropologi si ritrovano ad ascoltare una scimmia trasformatasi in relatore accademico. "Quello che il pubblico sentirà – racconta Marinelli – è una riproposizione della dinamica che Kafka racconta all’inizio del testo: questa scimmia che da cinque anni è entrata nel mondo degli uomini e sta iniziando a padroneggiare la “parola”. Ma le scimmie sentono con la pancia e non hanno la padronanza della lingua. Fabian non parla italiano e per noi questo è stato un aspetto fondamentale e un punto di partenza divertente". Marinelli ricorda di aver conosciuto l’attore tedesco dieci anni fa. "Abbiamo iniziato a pensare come portare in scena il testo di Kafka, anche se non sapevamo chi di noi dovesse interpretarlo. Poi ho capito che il ruolo era di Fabian, è venuto naturale che io scendessi dal palco per guidarlo"