Luca Innocenzi sospeso dalla FISE, stop alle Quintane di Ascoli e Foligno

Ennesima "tegola" sulla testa del cavaliere folignate Luca Innocenzi: arriva infatti la sospensione di due mesi da parte della Fise (Federazione italiana sport equestri) e quindi stop anche alle Quintane di Ascoli. La decisione dopo la rissa che ha visto coinvolto il cavaliere durante le prove ufficiali della Giostra, al quale è seguita una denuncia per rissa, il Daspo del questore di Perugia per un anno per le Quintane di Foligno e un procedimento all’attenzione della Commissione Giustizia e disciplina di Palazzo Candiotti. Ieri, qualche ora prima delle prove ufficiali, l’ufficializzazione del Sestiere di Porta Solestà: "Il cavaliere Innocenzi non potrà prendere parte alle prove cronometrate al Campo Squarcia. Innocenzi è stato sospeso per due mesi dalla Fise in seguite a vicende legate alla Quintana di Foligno. Il Comitato di Sestiere si è riunito e ha preso atto della situazione e sta lavorando per sostituire Innocenzi per le due giostre 2023". Ieri Innocenzi è stato ascoltato in videoconferenza dalla Fise e poi presenterà delle memorie scritte con l’obiettivo di ridurre la sospensione.

Le Quintane di Ascoli sono previste l’8 luglio e il 6 agosto. Il cavaliere che dovrebbe sostituirlo sarà Tommaso Finestra, a Foligno con lo Spada.