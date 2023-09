Luca Innocenzi saltaanche la “Rivincita“

Dopo la Sfida, il cavaliere Luca Innocenzi salterà anche la Rivincita. E’ arrivata la decisione della Commissione Giustizia e Disciplina dell’Ente Giostra in merito alla rissa di giugno, scoppiata al Campo de li Giochi a margine delle Prove ufficiali. Disordini che hanno coinvolto Innocenzi, alcuni membri della scuderia del Cassero e un rionale del Morlupo. La Commissione ha esaminato il quadro complessivo e ha deciso le pene, motivate in cinque pagine di sentenza: nove mesi di sospensione per Luca Innocenzi, difeso dall’avvocato Fabio Michelangeli, a far data da giugno. Sospensione di sei, quattro e un mese per gli altri tre coinvolti del Cassero. Per le ammende, il Cassero, difeso dall’avvocato Alessio Fiacco, dovrà pagare 600 euro di multa. Il Morlupo 300.

Si conclude così una querelle che ha tenuto il mondo quintanaro col fiato sospeso tutta l’estate. Il Cassero potrà così confermare il giovane Paolo Palmieri nel ruolo di Pertinace. Il cavaliere, proveniente dal Master, ha già rappresentato il Cassero alle Prove ufficiali e potrà così essere confermato come rappresentante de Rione di Fabio Serafini. Per Innocenzi è l’ennesimo grado di giudizio dopo la sospensione della Fise, poi revocata, e il Daspo del questore, nei confronti del quale Innocenzi aveva ha presentato ricorso al Tar. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto la richiesta di sospensiva del cavaliere, fissando per gennaio un’udienza nel merito. Intanto oggi, nel calendario degli eventi, è la Giornata dell’Esercito. Al San Domenico alle 18 è previsto il concerto della Banda musicale dell’Esercito. Alle ore 21.30 ci sarà la “Parata dell’Esercito con Artiglieria Storica“.