Luca Cisternino fa il bis Disegno del giovane artista sui biglietti della Lotteria Italia

Luca Cisternino ha fatto il bis. L’associazione Anffas “Per Loro” che tutela i diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, di cui il talentuoso ragazzo fa parte, ha partecipato anche quest’anno al concorso delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli “Disegniamo la Fortuna 2023” abbinato alla Lotteria Italia 2023 e lo ha fatto appunto con 3 opere realizzate dal giovane artista Luca Cisternino. Di tutto prestigio la giuria che ha valutato il lavori, presieduta dall’attrice Anna Foglietta e composta dall’architetto Stefano Boeri, dalla storica dell’arte Anna Mattirolo, dal regista Federico Moccia, dalla ballerina e coreografa Maura Paparo, dal ballerino e coreografo Garrison Rochelle e dall’attore Michelangelo Tommaso. Tra le 12 opere selezionate dalla giuria anche quella del giovane artista folignate: per Luca si tratta del secondo anno consecutivo in cui viene selezionato. Le 12 opere scelte saranno riprodotte sui biglietti della Lotteria Italia 2023 a partire dal prossimo settembre. "La seconda e ultima fase dell’iniziativa “Disegniamo la fortuna con Adm”, che si è svolta a Roma, era ispirata, nell’edizione di quest’anno, al tema “disabilità e musica” ", ha spiegato Adm in una nota. "Dei 58 disegni pervenuti – ha aggiunto Adm –, i 27 che hanno superato il primo vaglio preliminare sono stati sottoposti alla valutazione finale della Commissione. Nel selezionare le opere vincitrici, 12 compresi gli ex aequo, la giuria ha tenuto conto del valore estetico, dell’originalità e del grado di complessità dei disegni, nonché del percorso creativo seguito e della tecnica utilizzata dai concorrenti. Gli artisti sono stati coinvolti per il tramite dei numerosi Enti del Terzo settore aderenti all’iniziativa e impegnati nel favorire l’integrazione sociale e il benessere delle persone con disabilità".

All’associazione Anffas ’Per Loro’ di Trevi sono arrivati anche i complimenti del ministro Alessandra Locatelli che in un post-social ha espresso il suo compiacimento per il fatto che, per la seconda volta, al concorso dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli siano stati selezionati disegno del giovane Luca. E ad unirsi ai complimenti del ministro Locatelli ci ha pensato anche la vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Regione, Paola Fioroni, che nel sottolineare con soddisfazione il fatto che il ragazzo sia stato scelto come artista per disegnare il biglietto della Lotteria Italia, lo ha definto "un grande talento, un grande orgoglio", concludendo con un affettuoso "Grazie Luca!". Dal mese di settembre, i biglietti della Lotteria Italia 2023, raffiguranti i disegni vincitori, saranno disponibili per l’acquisto online e nelle rivendite autorizzate.

Patrizia Peppoloni