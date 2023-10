L’Ottobre Trevano fa centro. Superate le 30mila presenze

TREVI – L’edizione 2023 dell’Ottobre Trevano rimarrà a lungo scolpita nella memoria degli organizzatori, (l’Ente Palio dei Terzieri e l’Associazione Pro Trevi) per la massiccia presenza di turisti e per la grossa boccata di ossigeno per l’economia del territorio. I visitatori arrivati a Trevi per il Palio dei Terzieri, La Sagra del Sedano e della Salsiccia e ieri l’altro per la Castagnata in Piazza si aggirano intorno alle 30mila unità, compreso chi ha frequentato le tre Taverne. Numeri da capogiro per i tanti esercizi commerciali e le strutture ricettive che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Ciò conferma la bontà e la qualità di un appuntamento, quello dell’Ottobre Trevano, capace di unire tradizione, storia, enogastronomia e folklore in una miscela di grande fascino. Un tuffo nel passato tra Medioevo, antichi sapori e presìdi slow food grazie al sedano nero e alla salsiccia. "Sono stati giorni intensi, impegnativi e pieni di soddisfazioni - spiegano i vertici dell’Ente Palio dei Terzieri - Vedere la nostra Trevi animarsi di popolani di tutte le età e prendere parte a tutte le manifestazioni, così come vedere i tanti turisti che sono venuti in visita, ci riempie d’orgoglio. Pensiamo a questi giorni appena trascorsi e vediamo uno spettacolo unico e di altissimo livello, la cui qualità ci è stata riconosciuta dai tanti presenti. Un successo che è stato possibile grazie alla collaborazione dei volontari e di chi si impegna all’interno dell’Ente Palio dei Terzieri".

Carlo Luccioni