Lotteria Italia ’avara’. In Umbria spuntano solo tre vincite da 20mila euro

Dei milioni sperati e sognati sono arrivati solo gli spiccioli. E nemmeno tanti: la Lotteria Italia è stata avara con l’Umbria. La montagna di biglietti venduti nella regione ha partorito solo 60mila euro, divisi in tre tagliandi da 20mila ciascuno. Sono stati venduti a Perugia, Gubbio e Orvieto. Per chi li aveva in tasca è comunque una discreta sommetta ma, insomma, poteva andare pure meglio.

Il tagliando vincente venduto a Perugia è Serie I 137649. È stato acquistato, a quanto informa l’agenzia ufficiale Agimeg, nella rivendita ’Pagliaricci’ in via San Galigano, alle porte del centro storico del capoluogo. Il gemello venduto a Gubbio, invece, è il Serie G 118834: è stato staccato nel negozio Allegrucci, in largo della Resistenza. A Orvieto, invece, il biglietto premiato con 20mila euro è il Serie G 212679: in questo caso proviene dalla ricevitoria Cecci, in corso Cavour.

Tre biglietti per 60mila euro complessivi: è andata decisamente peggio rispetto all’estrazione del 6 gennaio 2023, quando in Umbria arrivò esattamente il doppio dei premi. Un anno fa furono vinti 120mila euro, con addirittura tre tagliandi fortunati a Fabro, due a Cascia e uno a Perugia, nella ricevitoria di via Ulisse Rocchi.

E dire che, anche quest’anno, gli umbri sono andati in cerca dell’appuntamento con la tradizionale fortuna della Befana. Anzi, il numero di biglietti venduti nella regione è stato da record: 132.040 i tagliandi staccati, con un incremento del 9,9% rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno. La provincia di Perugia rimane davanti nella classifica delle vendite, con 70.980 tagliandi (+11,1%) ma, evidenzia Agipronews, è considerevole anche la crescita a Terni dove si è toccata quota 61.060 per un aumento dell’8,6%. "Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. A livello nazionale sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi". Peccato che di tutto questo in Umbria siano arrivate soltanto le briciole.

