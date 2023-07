Lotta all'immigrazione irregolare, dieci palazzi al setaccio della polizia

Terni, 26 luglio 2023 - Dieci palazzi del popoloso quartiere di Borgo Bovio, alla prima periferia cittadina, passati al setaccio della polizia per il contrasto all'immigrazione irregolare. Nel mirino degli agenti la corrispondenza delle dichiarazioni di ospitalità, presentate dai cittadini stranieri al momento della richiesta del permesso di soggiorno.

La polizia ha rintracciato uno straniero destinatario di una notifica dell'autorità giudiziaria e per questo condotto in Questura motivo e una cittadina haitiana che è stata invitata a presentarsi all’Ufficio immigrazione per chiarire la sua posizione. La Questura annuncia che controlli del genere verranno ripetuti in altre zone della città.