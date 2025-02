Lotta alle malattie rare: domani la Rocca si illumina di verde

UMBERTIDE – Sarà la splendida Rocca umbertidese a "vestirsi" domani di verde, segno di speranza e simbolo della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, un’iniziativa nata per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle sfide che affrontano ogni giorno milioni di pazienti e le loro famiglie. La città aderisce così al progetto "Light a Monument", promosso dalle associazioni Rare Special Powers - APS e Anffas "Per Loro". L’evento rientra nelle iniziative del "Rare Disease Day" nato nel 2008 per dare voce a una comunità che conta oltre 300 milioni di persone nel mondo, di cui circa 2 milioni in Italia. Circa 8.000 le malattie rare, molte delle quali ancora prive di una diagnosi certa. L’iniziativa mira a coinvolgere tutti i cittadini, condividendo foto e selfie dei monumenti illuminati sui social, oppure accendendo una luce verde nelle proprie abitazioni e utilizzando gli hashtag #RDD2025 e i tag ufficiali @rarespecialpowers, @anffasperloro.