Lotta alle liste d’attesa Via al Piano di recupero: 1.400 pazienti al giorno "Dobbiamo raddoppiare"

Lunedì è partita la battaglia di Asl, Ospedali strutture private per ridurre le liste di attesa. Si procede a 1.400 prestazioni al giorno, ma la Regione annuncia già ulteriori azioni come l’accordo con specialisti ambulatoriali, allungamento degli orari e sollecitazione all’appropriazione delle richieste. Ieri pomeriggio a Palazzo Donini si è svolta la prima riunione che ha visto coinvolti la presidente della Regione Donatella Tesei con i vertici della sanità tra cui l’assessore Luca Coletto e il direttore regionale di competenza Massimo D’Angelo con i direttori delle aziende ospedaliere e sanitarie locali.

La situazione. Intanto le liste di attesa, dalle 74mila prestazioni di fine aprile, sono salite a 81 mila (+ 7 mila in due mesi). "Dall’analisi dei dati è emersa la frenata della crescita delle liste – precisa la Regione – che, nonostante le 12 mila prestazioni inserite a maggio nel percorso di tutela a causa dell’introduzione del principio di territorialità distrettuale per gli over 65, gli oncologici e i fragili, ha superato di poco le 81 mila unità grazie al piano di smaltimento in corso". Dunque nei soli primi 4 giorni dell’attuazione del Piano, si è registrato un abbattimento delle liste di 5.563 prestazioni (quasi 1400 al giorno di media) "dato che a breve dovrà, e secondo le previsioni potrà, essere raddoppiato". Per ciò che concerne la nuove richieste di visite specialistiche e esami diagnostici, la capacità di risposta delle strutture pubbliche regionali è in miglioramento rispetto al passato seppur ancora inferiore di alcuni punti percentuali a quella del 2019, e ad oggi provoca un gap del 20% negativo tra prestazioni richieste e quelle effettuate senza ricorrere ai percorsi di tutela, nel rispetto del principio di territorialità distrettuale per le categorie già citate degli over 65, oncologici e fragili.

Come detto, la Regione, al fine di dare risposte migliori all’utenza sta adottando supplementari azioni specifiche come l’accordo con gli specialisti ambulatoriali, l’ulteriore l’allungamento degli orari per lo svolgimento di visite e esami e la sollecitazione alla sempre maggiore appropriatezza delle prestazioni. Ricordiamo che il Piano dovrà essere smaltito entro un mese e mezzo e che il 70% di quelle 74 mila sono a cura dei privati, il resto all’interno di Asl e Ospedali.

