Lotta alle discriminazioni Protocollo d’intesa tra Omphalos e Questura "La violenza emerga"

Cinquecento accessi in un anno. Dalla sua attivazione, nell’aprile 2022, all’aprile 2023 sono stati cinquecento richieste di aiuto al Centro antidiscriminazione attivato in Umbria dall’associazione Omphalos. "Accessi che vanno dalla richiesta di informazioni alla segnalazione di discriminazione se non violenza" ha spiegato Stefano Bucaioni, presidente dell’associazione che ha siglato oggi un protocollo con la questura di Perugia. "Fatti eclatanti non se sono registrati, non ci sono state le coltellate. Questo è importante, ma la guardia deve essere sempre alta" ha aggiunto ancora. Non sono mancati, però, imbrattamenti con la vernice o bicchieri di urina lasciati davanti alle porte di casa, gli insulti, le discriminazioni sul lavoro. Una trentina i casi più gravi, registrati tanto nei centri più grandi che nei paesi. Per arginare il fenomeno, e prevenirlo, il protocollo impegna "a promuovere il centro antidiscriminazioni per il sostegno di persone lesbiche, gay, bisessuali e trans vittime di violenza in ragione dell’orientamento sessuale e l’identità di genere, a favorire l’istituzione di tavoli tecnici, promuovere iniziative volte a consentire e facilitare l’emersione del fenomeno della violenza e promuovere un’adeguata formazione al personale interessato". Il protocollo ha come obiettivo anche di fornire assistenza e sostegno alle vittime in tutte le fasi del percorso di uscita dall’eventuale maltrattamento e di incrementare la raccolta dei dati sulla violenza.

"L’accordo – ha spiegato il questore di Perugia, Giuseppe Bellassi – trova la sua ragione di essere nella volontà condivisa, di venire incontro alle necessità di coloro che si trovino discriminati in ragione del loro orientamento sessuale. Con questo protocollo non facciamo altro che declinare nella pratica quelle che sono le indicazioni della Carta costituzionale che intende tutelare ogni essere umano da discriminazioni di qualsivoglia tipo". "È un passo importante – ha spiegato Bucaioni – nel percorso di prevenzione e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze per le persone lgbt. Una iniziativa quella di oggi che tra l’altro rientra all’interno del percorso che abbiamo iniziato nel 2017 con la legge regionale. Credo sia importante continuare su questa linea".

Luca Fiorucci