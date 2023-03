L’ospedale fa ancora discutere "Non è un polo dell’emergenza"

"L’ospedale di Orvieto non può essere ancora considerato un vero e proprio Dipartimento di emergenza ed accettazione come risulta nel piano sanitario". Così Franco Barbabella, già primario di Pronto soccorso al Santa Maria della Stella e uno dei medici a cui si deve l’attuazione, nel lontano 1999, della rete dell’emergenza del 118 negli ospedali umbri. Barbabella ha maturato una lunga esperienza nell’emergenza orvietana soprattutto per quanto riguarda gli incidenti stradali in autostrada dal 1994 al 2006 che hanno causato ben 9042 feriti e 500 morti. In quel periodo, la stragrande maggioranza dei feriti è stata trasferita, in primis, all’ospedale di Perugia e poi di Terni ,distanti entrambi 80 chilometri. "Ho seguito la maggior parte dei trasferimenti ed ho sperimentato che viaggiare per 80 chilometri su una ambulanza è molto disagevole, sia per gli operatori sanitari che, soprattutto, per il paziente. Quindi più trasferimenti si possono evitare e meglio è.Questa deve essere stata la considerazione nella stesura dei piani sanitari regionali" dice Barbabella. Perchè l’ospedale non sarebbe adeguato a gestire tutte le emergenze? "L’ospedale è carente di servizi essenziali per essere effettivamente operativo come Dea di primo livello - risponde Barbabella –.Va integrata l’unità di terapia intensiva cardiologica, bisogna completare gli organici carenti in ortopedia. Solo dopo si potrà parlare a tutti gli effetti di Dea di primo livello". Barbabella parla anche della controversa questione delle emergenze cardiache alla luce della mancata attivazione del servizio di emodinamica in cardiologia: "Inutile parlare della emodinamica se prima non riusciamo ad implementare una Unità di terapia intensiva cardiologica dove il personale addetto,tra l’altro, potrebbe essere in stretta sinergia con l’emodinamica".

Cla.Lat.