L’ospedale e la “strategia“ estiva "Gli accorpamenti? Sono una prassi"

L’accorpamento dei reparti ospedalieri è una prassi consolidata e si seguirà anche questa estate nell’ospedale di Orvieto. Lo sostiene il direttore generale della Asl Massimo De Fino, replicando all’associazione Prometeo. "L’accorpamento estivo dei reparti è un modello organizzativo adottato da decenni nei presidi ospedalieri e nei servizi sanitari territoriali di tutto il Paese – spiega De Fino – le normative in materia di lavoro e i contratti nazionali prevedono il diritto del lavoratore a fruire delle ferie estive quantificate in almeno 15 giorni consecutivi nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per garantire il dovuto e sacrosanto ristoro ai dipendenti e assicurare, al tempo stesso, il mantenimento di una adeguata ed efficiente risposta assistenziale, è prassi consolidata ricorrere all’accorpamento estivo di alcune attività". Nulla di nuovo su questo punto così come si ribadisce l’impegno per potenziare la dotazione organica, già comunicato, in maniera approfondita, ai rappresentanti dell’associazione Orvietana in occasione di un recente incontro con la direzione generale. Al corposo piano di stabilizzazione aziendale che ha riguardato 129 professionisti della salute si aggiunge l’ingresso in servizio, a Orvieto, di 9 infermieri sui 22 nuovi assunti. Il direttore: "Notizie di stampa relative a interventi ortopedici rinviati o trasferiti in altra sede sono ben lontane dalla realtà dei fatti. Proprio stamattina, la direzione strategica ha disposto l’attivazione di un rapporto libero professionale per 24 ore settimanali in favore della struttura di Ortopedia del presidio ospedaliero di Orvieto che raggiunge così, con cinque professionisti il pieno organico". De Fino interviene anche sulla vicenda del ragazzo coinvolto in un incidente due domeniche fa: " “Rimandato a casa perché l’ortopedico non c’è“, è una ricostruzione dei fatti fantasiosa".

Cla.Lat.