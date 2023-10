“Loro eravamo noi”, nuova fatica letteraria di Nicola Mariuccini

Tra le novità dell’edizione 2023 di UmbriaLibri che da venerdì 27 a domenica 29 va in scena nell’acropoli perugina con il titolo di “Scritture d’autunno“ c’è anche UmbriaLibri Off, il ricco programma di eventi curato dalle case editrici umbre, in scena nelle sale del centro storico. E tra gli appuntamenti in cartellone ecco la presentazione in anteprima nazionale della nuova fatica letteraria di Nicola Mariuccini (nella foto) , la raccolta di racconti “Loro eravamo noi” (ali&no editrice): il volume avrà il suo debutto sabato alle 17.30 alla Sala della Vaccara con interventi dell’autore, dell’assessore comunale alla cultura Leonardo Varasano, dell’attore e regista Francesco Bolo Rossini e di Francesca Silvestri di ali&no editrice con le letture teatrali affidate all’attrice Caterina Fiocchetti.

La raccolta presenta sette racconti di natura eterogenea, sia nell’ispirazione che nelle vicende narrate, che trova il suo filo conduttore nello iato fra la trasgressione dei desideri e la banalità del quotidiano dei personaggi, quasi tutte donne a parte Carlo, tetraplegico dal cuore potente e dai pensieri lucidi e illuminati. Questa frattura si rinviene nelle relazioni diversamente umane che fanno fatica a tenere il passo delle aspettative sociali prescritte con rigore, spesso, proprio da persone che furono protagoniste degli anni della liberazione sociale e sessuale. Da ciò emerge il dolore che conduce alla ricerca di una serenità interiore e tuttavia individuale, ripiegata nella ricerca del diritto alla sopravvivenza.

Una nuova sfida letteraria per lo scrittore e autore teatrale che qui sfoggia un tratto narrativo diverso rispetto ai quattro romanzi precedenti, con una fonte di ispirazione più immediata e libera dove la matrice storica (su cui l’autore ha fondato un elemento caratteristico del suo stile) non è quasi mai preponderante e la cifra stilistica concede maggiore spazio alla vicenda e alla narrazione. Oltre ai romanzi, Mariuccini ha scritto diverse opere per il teatro come l’adattamento del suo libro “Avrai vent’anni tutta la vita“ e la drammaturgia di “La Pace al tramonto“ entrambi diretti da Francesco Bolo Rossini.