L’ora di ’Arpulimo ’l Monte’ Sull’Ingino 150 volontari

Dopo il periodo ceraiolo che dura da maggio a giugno e che coinvolge tutta la città e la comunità, Gubbio trova l’occasione per dare attenzione e rispetto alla ricca flora e fauna che abita il Monte Ingino. Per la diciannovesima edizione, infatti, si è rinnovata l’iniziativa ’Arpulimo l’monte’, proposta dall’Associazione Pescatori Sportivi Gubbio ’Lenza Eugubina’. Ampia la partecipazione, si parla di circa 150 persone, tra cui un centinaio di ragazzi delle classi prime delle scuole medie ’Mastro Giorgio-Nelli’; erano presenti anche la vicesindaco Alessia Tasso, oltre a due rappresentanti dei Carabinieri Forestali di Gubbio: Luca Zebi e il maresciallo Cristina Marinelli. Il ritrovo è avvenuto alle ore 8:30 presso la Funivia Colle Eletto, e da lì il gruppo si è diviso in due: metà, grazie alla Funivia, ha raggiunto la cima del monte e ha cominciato a raccogliere rifiuti dalla vetta, mentre l’altra metà ha salito gli stradoni passando dalla Porta di Sant’Ubaldo. Il ricongiungimento c’è stato all’altezza della Seconda Capeluccia, dove il ristorante ’La Cia’ ha offerto un momento di ristoro.

"Facciamo questo – spiega il presidente dell’associazione ’Lenza Eugubina’ Giuseppe Gasparri” – perché nel nostro statuto, redatto nel lontano 1950, erano previsti, come capisaldi, quelli della sorveglianza e pulizia dei fiumi, ed in particolare la salvaguardia dell’ambiente: seguendo questi concetti, abbiamo creato questa iniziativa che ci permette di rimanere a contatto e prenderci cura della natura che ci circonda". Nel corso della giornata sono stati raccolti circa 25 sacchi: oltre a rifiuti come cartacce e mozziconi di sigarette, è stata trovato e rimosso anche il telaio di una sedia di ferro, a riprova dell’importanza di progetti come questi.