L’Opera dei vetrai in mostra. A Piegaro cinque giorni di lavorazione tutta dal vivo

Torna, spalmata su due week end, "L’Opera dei Vetrai", il tradizionale incontro di mastri vetrai al Museo di Piegaro in abbinamento alla Sagra della castagna. Giunta alla 35° edizione, la Sagra si svolgerà dal 6 al 15 ottobre. "L’Opera dei Vetrai" avrà inizio questo fine settimana (oggi e domenica), per replicare in quello successivo (13, 14 e 15 ottobre), quando verrà accesa anche la fornace. Entrambi i fine settimana saranno interamente dedicati alla lavorazione del vetro con l’atteso appuntamento che dà il nome all’intera kermesse, giunta alla sua dodicesima edizione. L’iniziativa, organizzata da Sistema Museo con la collaborazione del Comitato Sagra della Castagna, vedrà la presenza di due gruppi di vetrai provenienti da tutta Italia, che sono stati invitati negli spazi del Museo del Vetro per dare vita a cinque giorni di lavorazioni dal vivo. I visitatori potranno ammirare l’abilità artistica e tecnica dei partecipanti a partire dalle 10 di oggi. In un viaggio attraverso tecniche e stili diversi, sarà possibile vedere dimostrazioni di lavorazione a fornace, lavorazione a fiamma, tecnica Tiffany, mosaico, vetrofusione. Sono in programma numerosi laboratori sia per bambini che adulti, che accompagnati dalla sapiente guida dei maestri vetrai, potranno sperimentare la magia del vetro che fonde, si modella e si trasforma. Una variegata mostra mercato, tutta dedicata al vetro farà da cornice alla manifestazione. La manifestazione si svolgerà nelle giornate di oggi e domani, dalle 10 alle 23, e di venerdì 13 e sabato 14 dalle 10 alle 23 e domenica 15 ottobre dalle 10 alle 19. Durante tutte la giornate della festa il museo sarà aperto anche la sera e l’ingresso, al museo e alla manifestazione, sarà gratuito.