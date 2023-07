L’onda lunga di Trasimeno Blues Star e concerti a Castiglione

La musica dal diavolo irrompe sulle sponde del Lago. Per il ventottesimo anno torna “Trasimeno Blues“ e dal 18 al 23 luglio accoglierà i tanti appassionati della grande musica, con ospiti come Sugaray Rayford e Gegè Telesforo. Dopo un prologo martedì 18 con la cantante Soul Fatimah Provillon (alla Cantina di Monte Vibiano, in località Mercatello di Marsciano) e il concerto a Panicale di mercoledì con una delle più longeve blues band italiane, i Blue stuff di Mario Insenga, da giovedì 20 luglio la carovana del blues approderà a Castiglione del lago. È qui che si svolgerà il clou della kermesse: quattro giornate intense di musica e cultura alla Rocca Medievale, oltre ai consueti concerti pomeridiani in centro storico, e della mezzanotte alla Darsena bar caffè.

I grandi eventi saranno quindi alla Rocca medievale. Si inizia giovedì con la proiezione del mediometraggio "La Ballata del Trasimeno" dal regista umbro Mauro Magrini e dall’autrice Arianna Fiandrini nato dall’amore per l’Umbria, la natura e il blues, seguita dall’interpretazione live di alcuni brani della colonna sonora del film con la band “The Ballad & Sons“ e il concerto degli “Hoodoo Doctors & The Kazoompet Machine“. Venerdì 21 aprono la serata Luke Winslow King e Roberto Luti, con il loro stile che unisce il delta blues del Mississippi, la musica folk, il jazz tradizionale e radici del rock and roll. A seguire i GA-20, dinamico trio di Boston, rappresentanti del nuovo revival del Blues tradizionale. Sabato 22 luglio approda al festival Sugaray Rayford, superbo cantante e showman, uno dei più autorevoli esponenti della scena blues contemporanea internazionale: il suo ultimo album, “In Too Deep“ ha conquistato il Blues Music Award 2023 nella categoria ‘Soul Blues Album of the Year’.

Quindi domenica 23 sarà la volta di Gegè Telesforo, vocalist, polistrumentista, compositore, autore e conduttore di programmi musicali radio e tv. Torna con un disco e in concerto con un personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz - groovy fine anni ‘50 della Blue Note Records. Nel tardo pomeriggio di sabato e domenica tornano i concerti nella centrale piazza Mazzini: Bus Driver Is Drunk e Maurizio Pugno & The Bluesland. Non mancheranno, infine, i concerti a mezzanotte alla Darsena Bar Caffè. Venerdì 21 sul palco del locale saliranno “The Cyborgs“ mentre il 22 luglio toccherà ad un altro duo, i “Caboose“.