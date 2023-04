L’onda dei grandi eventi UmbriaLibri lancia “Art Cafè“ Arriva l’edizione speciale

Artisti senza tempo, rockstar e intellettuali per due giornate vorticose di incontri, parole e riflessioni. Non si arresta l’ondata lunga dei grandi eventi che fanno di Perugia una delle mete turistiche più affollate e amate di questi mesi, complice anche lo straordinario successo della mostra della Galleria Nazionale dedicata al Perugino, “Il meglio maestro d’Italia“. E così dopo il Festival Internazionale del Giornalismo e l’architettura di “Seed“ è in arrivo la nuova sfida di “UmbriaLibri“, sempre più decisa a trasformarsi in un evento collettivo, che dura tutto l’anno e tiene sempre accesa la fiammella dell’impegno e dell’interesse culturale, coinvolgendo a raggiera tutta la regione.

Sabato 6 e domenica 7 maggio la kermesse torna con un’edizione speciale che fa il pieno di libri, autori, ospiti e incontri. E’ “UmbriaLibri Art Cafè“, in programma all’Ex-Borsa Merci in Via Mazzini e alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani in corso Vannucci, con undici appuntamenti a ingresso libero e senza prenotazione. Il cartellone è ricco e accattivante, sotto il segno dell’arte in tutte le sue espressioni.

La prima giornata, sabato, è concentrata all’Ex Borsa Merci: si comincia alle 11 con Francesca Cappelletti e “I Bassifondi del barocco“ quindi a mezzogiorno è la volta di Umberto Broccoli con “Il genio di Apollodoro di Damasco“. Nel pomeriggio, alle 16 c’è Fulvio Abbate nell’incontro dedicato a “Il sogno Mario Schifano“, alle 16.45 ecco Federica Gentile con un focus su “Andy Warhol & Rolling Stones“, alle 17.30 Edith Gabrielli spiega come “ Salvare il salvabile. Tutelare l’arte nelle guerre e nelle catastrofi“ mentre alle 18.15 Luca Beatrice parla de “L’artista come rockstar“ sull’evoluzione che ha coinvolto gli artisti contemporanei, trasformandoli in icone dello star system. Introduce Angelo Mellone, primo direttore artistico di UmbriaLibri.

Si riparte in grande stile domenica. La mattina sempre nel Centro espositivo camerale di via Mazzini dove alle 11 Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale racconta “La parabola del Perugino“ seguito a mezzogiorno da Costantino D’Orazio e Antonio Forcellino su “Raffaello vs Michelangelo“. Nel pomeriggio la kermesse si sposta nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani con un tris di eventi: alle 16 c’è l’incontro con Pietrangelo Buttafuoco su “Le provocazioni di Carmelo Bene“ (introduce Andrea Di Consoli), alle 17 Giordano Bruno Guerri racconta “Gabriele d’Annunzio“ con introduzione di Alessandro Campi, alle 18 Vittorio Sgarbi celebra l’incontro tra “Pasolini e Caravaggio“ nello spettacolo da lui scritto e interpretato, introduce Costantino D’Orazio. Tre incontri con i protagonisti della cultura contemporanea, ricchi di suggestioni e di provocazioni.

Sofia Coletti