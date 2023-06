L’omaggio alla storia San Feliciano ricorda il patriota Filippo Gasperi

Comune di Magione e Perugia insieme per l’omaggio al patriota Filippo Gasperi, nell’ambito delle celebrazioni istituzionali del XX giugno. A precedere la deposizione di una corona d’alloro e di un mazzo tricolore davanti alla lapide che ricorda il giovane originario di San Feliciano caduto in difesa della città di Perugia, insorta contro il potere pontificio, un momento di ricostruzione storica e di partecipe riflessione sul significato e il valore di una mobilitazione ideale che qualifica la componente popolare del Risorgimento locale. Un momento istituzionale fortemente voluto dall’assessore del Comune di Perugia Gabriele Giottoli che ha sottolineato, nel suo intervento, l’importanza della memoria, ricordata spesso da lapidi che il comune cittadino neanche osserva come avvenuto per lungo tempo a quella dedicata al Gasperi apposta sul lungolago di San Feliciano a memoria del concittadino che perse la vita combattendo al fianco di Perugia il 20 giugno 1859 quando la città insorta venne riconquistata con violenza dai mercenari Svizzeri inviati da Papa Pio IX. Gasperi, ventisettenne magionese di San Feliciano, trovò la morte sulle barricate della città rincorrendo il sogno unitario. "Ringrazio l’assessore Giottoli – ha affermato Vanni Ruggeri – e i presidenti del Consiglio comunale Daniele Raspati e il della proloco, Alfredo Pellicci".