L’obiettivo di Michele:: "Ora è il Monte Bianco"

UMBERTIDE - Il prossimo obiettivo? La conquista del Monte Bianco. Questo il progetto di Michele Milli, lo judoka umbertidese non vedente annunciato nella trasmissione Rai "Linea Bianca". Michele, appassionato di montagna, insieme al fedelissimo Amico Daniele Caratelli, sua spalla in tante avventure ha illustrato il progetto "In the dark-Tutto è possibile" richiamo alla sua disabilità che diventa forza e che li vede misurarsi con le vette italiane. L’estate scorsa è toccato alla Marmolada. "A 23 anni ho avuto un incidente di caccia – racconta Michele –, un colpo di fucile ha distrutto il parabrezza dell’auto: il vetro ha attutito la forza del proiettile ma ho perso la vista per via delle schegge. In un attimo mi sono trovato al buio e tutto mi è crollato addosso". Ma l’atleta, che oggi ha 39 anni, non è certo il tipo che si fa spezzare dalla disperazione e in quel buio ha brillato di una meravigliosa luce nuova, tutta sua. "Oggi faccio parte della nazionale paralimpica e ho rappresentato l’Italia all’estero. Mi sono laureato e sono fisioterapista. La famiglia e gli amici mi hanno dato un grandissimo aiuto". Daniele Caratelli è tra questi: "All’inizio in montagna ero un po’ titubante. Dopo le prime uscite abbiamo coordinato tecnica e avanzamento". "Per i nostri 40 anni – dicono - vogliamo regalarci il Bianco".

Pa.Ip.