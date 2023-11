Lo strappo di Fora agita Italia Viva: "Non è un nostro consigliere"

La scelta di Andrea Fora, consigliere regionale di Italia Viva, di aderire al centrodestra perugino, sta suscitando numerose reazioni. A precisare la posizione di quello che per alcune settimane nel 2019 fu il candidato a presidente della Regione del centrosinistra, è Massimo Gnagnarini, presidente regionale di Italia Viva Umbria.

"Solo per dato di realtà – scrive su facebook - preciso che Fora, di cui apprezzo l’attivismo, non è, ne è mai stato , un consigliere regionale di Iv che peraltro non è presente nell’attuale assemblea regionale umbra. Fora è consigliere regionale presidente del gruppo ’Patto civico per l’Umbria’. Pertanto le sue personali scelte politiche non impegnano il partito. Quanto alla posizione di Italia Viva rispetto le elezioni comunali di Perugia – conclude - saranno gli organi regionali del partito a occuparsene nelle prossime settimane". Fora, in effetti, era di uno di quelli usciti sconfitti dall’ultimo congresso. Ma di certo se uno va nel sito di Italia Viva c’è riportato a chiare note che il consigliere perugino è uno di quelli che rappresentano il partito di Renzi. Certo Iv dovrà chiarire da che parte stare, anche perché il consigliere comunale Emanuela Mori non ha nascosto ultimamente le sue simpatie per il centrodestra. Un bel guazzabuglio, non c’è che dire.

E a prendere le distanze è anche il direttivo di Demos Umbria, altra forza civica che si era alleata con Fora. "Prendiamo atto con amaro disincanto che si conclude il percorso che Fora ha intrapreso da tempo. Eletto nel centrosinistra nel 2019, è passato a Italia Viva l’anno scorso, prima delle politiche e ora Forza Italia, in vista delle elezioni comunali. Chissà che per le Regionali non lo vedremo con le insegne di Fratelli d’Italia. In ogni caso Democrazia Solidale prende le distanze da questo definitiva voltafaccia rispetto alla coalizione che lo ha eletto. Questa tipo di politica non ci appartiene".

E per restare nel centrodestra la tensione è alle stelle: Emanuele Prisco (coordinatore regionale di FdI) e Andrea Romizi (FI) hanno incontrato Filippo Calabrese e Francesco Vignaroli di Progetto Perugia. Dopo una prima parte di confronto cordiale la tensione è salita e gli interlocutori si sono lasciati in malo modo. A quanto emerso se verrà confermata la candidatura da parte della coalizione di Margherita Scoccia (assessore all’Urbanistica) Progetto Perugia non sarà della ‘partita’. Tattica o verità? Senza contare che Nilo Arcudi (Perugia Civica) non ha alcune intenzione di digerire l’ingresso di Fora nel centrodestra...

Michele Nucci