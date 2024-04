"Lo storico teatro dei Riuniti snobbato da sindaco e governo"

UMBERTIDE – Il Teatro dei Riuniti è stato dimenticato dalla destra umbertidese e dal governo Meloni. L’attacco viene dal Movimento 5 Stelle che rimarca: "Di esso, tra centinaia di teatri in lista, anche di minor pregio, non ce n’è traccia nel disegno di legge in discussione alla Camera che inserisce i teatri storici nel novero dei monumenti nazionali. Testimonianza questa della mancanza di autorevolezza del sindaco Carizia nei confronti del suo partito. Possibile che egli non abbia sentito il bisogno di far presente questa dimenticanza ai propri referenti politici?". Secondo l’M5S la proposta di legge attribuisce soltanto ad alcuni teatri italiani il riconoscimento. "Un titolo assegnato in assenza di criteri logici e senza stanziamento di risorse – dicono la deputata umbra Emma Ravanelli e il responsabile per l’altro Tevere Paolo Merli - vuoto e privo di vantaggi, frutto di propaganda elettorale. Di fatto solo pochi teatri dell’Umbria sono stati inseriti jn lista mentre altre strutture di indubbio valore e con caratteristiche uniche come il nostro teatro sono rimasti ingiustamente esclusi. Purtroppo è stato respinto ogni tentativo da parte del Movimento di migliorare il testo di legge, ad esempio con l’inserimento di criteri oggettivi che definiscomo il valore di tali luoghi elevandoli ad attrattive importanti per i nostri territori. Il disegno di legge rappresenta l’ennesima farsa di un centrodestra, ridotto a fingere di interessarsi di cultura". Pa.Ip.