Lo storico Bowling finisce all’asta

SPOLETO All’asta il Bowling Spoleto, la data della vendita all’incanto è fissata il 4 marzo. L’offerta minima è 370mila euro ma è di quasi mezzo milione di euro il valore dell’immobile e dei beni conservati all’interno. L’annuncio è pubblicato sul portale delle aste immobiliari. L’edificio è circondato da una corte pertinenziale, un piazzale di transito e sosta per autoveicoli e una zona verde. Al momento il lotto risulta occupato. L’incanto prevede i "diritti di piena proprietà di una struttura-fabbricato di ampie dimensioni e terreni siti nel comune di Spoleto lungo la strada statale Flaminia" di un edificio "destinato ad attività ludico ricreativa formato in parte da quattro tre livelli, la restante parte è posta al piano terra ed è destinata al gioco del bowling, sala giochi, sala per cerimonie, bar, servizi igienici, centrale termica, officina e zona macchine del bowling". Il bowling è stato uno dei locali di grande tendenza dell’area dello spoletino fino a quando non è stata inaugurata la due corsie Spoleto-Foligno che ha dirottato il transito dei veicoli dalla vecchia strada statale Flaminia. Le offerte sono aperte con rilancio minimo di 10mila euro e una cauzione fissata nel 10% dell’offerta.