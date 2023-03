"Lo Steccone significa nuovo cemento Servono altri progetti per il quartiere"

"La notizia che si avvierà la continuità edificativa del cosiddetto “steccone” non ci trova d’accordo e sappiamo di essere in sintonia con la stragrande maggioranza della cittadinanza". Così il Comitato Uniti per Fontivegge. "La riapertura del cantiere non è per volontà né per responsabilità dell’attuale amministrazione che, per rendere migliorativa tale opera ha avanzato la proposta di una piccola riduzione della volumetria e un cambio d’uso degli immobili con finalità più sociali. Il motivo principale dei problemi che affligge Fontivegge è l’eccessiva edificazione che non ha mai risposto ad esigenze reali di domanda né alla necessità di una oculata urbanizzazione, piuttosto ad una soverchiante speculazione. Per quanto riguarda il completamento dello steccone, a fronte della incerta utilità e pieno utilizzo futuro, sono evidenti gli aspetti deteriori di tale struttura. Dal punto di vista urbanistico significa chiudere ulteriormente piazza del Bacio privandola di quel po’ che resta dell’affaccio su via Angeloni e dall’altra parte si toglierebbe visibilità alla parte superiore della piazza e all’area skate. Piazza del Bacio avrebbe necessità di aprirsi alla città e non di chiudersi ulteriormente. Altri 40.000 mc di mattoni e cemento è quello di cui non ha bisogno Fontivegge e quella zona in particolare. Esistono già sia a nord che a sud della stazione troppi insediamenti abitativi e spazi commerciali vuoti, tanto che si trova difficile giustificare ulteriore edificazione. L’intenzione di cambiare la destinazione d’uso di tale struttura, abbandonando quella residenziale e direzionale ormai anacronistica, può essere condivisibile, ma ci chiediamo quanto poi possa essere sostenibile nella gestione trattandosi di un immobile significativamente grande".

Silvia Angelici