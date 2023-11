Lo stato dell’economia. Crescita al rallentatore . Ma il turismo traina e le famiglie investono

Il turismo e l’edilizia si confermano comparti trainanti per l’economia dell’Umbria, che nel 2023, a livello generale, ha dato comunque segnali di indebolimento, arrestando la marcia trionfale degli anni post-covid. Lo certifica l’aggiornamento congiunturale della Banca d’Italia, presentato ieri a Perugia, dalla direttrice della filiale Miriam Sartini e dai curatori della ricerca Daniele Marangoni e Paolo Guaitini. "Nel 2023 è proseguita la fase di progressivo indebolimento dell’attività economica umbra in atto dalla metà dello scorso anno – dice Sartini -. In base all’indicatore trimestrale dell’economia regionale (Iter) nel primo semestre il Pil è cresciuto dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2022, in linea con il dato italiano ma in forte rallentamento".

Relativamente al turismo il report rileva "che il comparto ha continuato a fornire un contributo positivo grazie al robusto incremento delle presenze (del 9,6% nei primi nove mesi, più della media nazionale) sia di italiani sia di stranieri".

L’incoming dall’estero ha interessato tutte le tipologie ricettive ed è stato diffuso a quasi tutto il territorio. "L’aeroporto San Francesco - ha sottolineato Sartini - ha registrato un flusso di passeggeri in crescita del 53,7% che ha superato di due volte e mezzo il picco del 2019". Nel frattempo calano i consumi, ma sale l’occupazione. L’aumento ha riguardato esclusivamente i lavoratori dipendenti e ha consentito di completare il recupero dei livelli precedenti l’emergenza sanitaria. Il tasso di occupazione ha raggiunto il 66,4%.

Intanto i finanziamenti al settore produttivo hanno mostrato una flessione sempre più accentuata (-6,9 per cento ad agosto), a causa del calo della domanda di credito e dell’inasprimento dei criteri di offerta. Intanto il risparmio privato viene riallocato orientando le scelte soprattutto sui titoli di Stato e azioni (più 38%), meno sulla liquidità corrente. Un impulso alla domanda aggregata e alla trasformazione digitale ed ecologica del sistema economico? Per Bankitalia la strada da percorrere è rappresentato dall’attuazione del PNRR: "al 10 ottobre le risorse assegnate agli enti territoriali della regione erano pari a 1,8 miliardi di euro".

Silvia Angelici