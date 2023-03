Lo stadio è fuori gioco Curi chiuso fino al 20 marzo "Servono altre verifiche"

di Francesca Mencacci

Stadio "Curi" chiuso per terremoto. La partita Perugia-Reggina, in programma oggi pomeriggio nell’impianto di Pian di Massiano, è stata rinviata a data da destinarsi dopo il sopralluogo effettuato ieri mattina dai vigili del fuoco e dai tecnici del Comune, che si è reso necessario per le scosse sismiche registrate giovedì. Sulla struttura, che accusa già numerosi problemi (la gradinata è chiusa da settimana) sono state svolte nelle scorse ore le verifiche da parte dei tecnici, la decisione è stata presa per alcune criticità emerse e per una questione di sicurezza visto il numero elevato di spettatori che oggi sarebbe andato allo stadio.

Nel pomeriggio è arrivata l’ordinanza di chiusura dell’impianto, con il provvedimento che resta in vigore fino al 20 marzo, perché saranno necessari ulteriori approfondimenti. "Dal controllo – spiega il Comune nel tardo pomeriggio – è emersa la necessità di verifica, attraverso l’utilizzo di mezzi e operatori, della presenza di eventuali distacchi del copriferro dei gradoni della Curva Sud ospiti".

La chiusura fino al 20 marzo perché: "Tale tempistica si rende necessaria anche per procedere alle verifiche del settore Tribuna Ovest, oltre che alle ispezioni tecniche del caso che richiedono tempi non compatibili con quelli del prossimo evento sportivo.

Infine visto che è ancora in atto lo sciame sismico, e, l’evento interessa un numero rilevante di fruitori, si ritiene critica la gestione di un eventuale deflusso vista la presenza di migliaia di persone e il contemporaneo rischio di distacchi non adeguatamente valutato".

Per quanto riguarda invece la data del recupero della gara, non si esclude la possibilità di sfruttare il turno della sosta per le nazionali, nel week end del 25-26 marzo. La data, che dovrà essere comuqnue condivisa da entrambe le società, sarà ufficializzata nei prossimi giorni dalla Lega di B. Intanto, chi ha acquistato il biglietto per la gara con la Reggina, potrà utilizzarlo quando la partita sarà giocata, in alternativa la società consentirà il rimborso che verrà comunicato in seguito.