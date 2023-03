Lo spostamento del mercato settimanale tra critiche e polemiche

Lo spostamento temporaneo della sede del mercato settimanale del giovedì dalla piazza Federico II° di Svevia al largo Caduti di Nassirya è diventato motivo di una interrogazione presentata al Sindaco ed alla Giunta dai Consiglieri comunali di minoranza, Alessia Raponi della Lega e Paolo Cappelletti della lista civica omonima. Chiedono di sapere "se la rappresentanza dei giostrai e quella degli ambulanti fossero state preavvertite circa lo spostamento". Riferiscono di aver contattato sul tema il comandante della Polizia municipale e di aver saputo che lo spostamento è stato deciso per soddisfare le richieste dei giostrai per usare il piazzale Federico II° per l’installazione del tradizionale luna park pasquale; tale scelta "è stata caldeggiata e proposta dagli stessi giostrai, in persona del rappresentante del luna park’. I due interroganti, riferito che già l’anno scorsi i giostrai avevano lamentato che l’area del largo Caduti di Nassirya era troppo piccola per accogliere tutte le giostre, dicono che quella adottata non è una soluzione efficace, perché la piazza Federico II° non è più grande. "Quindi crediamo che i giostrai non saranno affatto contenti di tale spostamento e quello che è certo è che non sono affatto soddisfatti gli ambulanti i quali non sono stati interpellati". Altre critiche connesse riguardano le comunicazioni da parte del Comune: via pec e tardivamente agli operatori, generando problemi e disagi; inoltre la variazione della sede non è stata comunicata neanche alla cittadinanza attraverso adeguata pubblicità, creando così un disservizio. Sottolineato che la maggioranza comunale aveva individuato un’area da sistemare per il pubblico spettacolo nella zona del Biancospino dopo che il terreno vicino alla stazione ferroviaria era stato ceduto all’Eurospin, chiedono di sapere quando tale area verrà organizzata evitando difficoltà.

Alberto Cecconi