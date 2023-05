"Lo Sposalizio della Vergine? Opera bellissima Ma un inconsiderato ne ha guasto l’accordo... "

Intervista immaginaria a Baldassarre Orsini, architetto e storico dell’arte perugino.

Perché ha scritto la guida di Perugia, signor Orsini?

"Per dilettare non poco, per il compiacimento che né proverà il Cittadino e ‘l Forestiere di vedere metodicamente raccolte, sotto degli occhi in un piccolo libro, tutte le pregevoli opere che si trovano sparse per le Chiese, per gli Oratori e per i Palazzi di tutta Perugia".

A chi gioverà questa opera?

"A Cittadini dilettanti e molto più a Giovinetti che si accingono a coltivare la Pittura persuadendoli che la Pittura non è miga un’arte meccanica o un lavoro da trastullo ma è Arte liberale scientifica, ragionata e che non è fatta a caso".

Nella guida cita opere del Perugino. Che può dirci delloSposalizio della Vergine, prima nella cappella del Santo Anello del Duomo e oggi a Caen, portato via da Napoleone nel 1797?

"E’una delle bellissime opere del Perugino; ma un inconsiderato ne ha guasto l’accordo, i velamenti e la patina. E’ pura una cosa barbara il vedere una egregia tavola forzatamente incalzata in una capricciosa cornice ma è una vergogna che un artefice non abbia saputo creare alla antica tavola una cornice con soddisfazione dell’occhio".