Lo spazio del cuore Pazienti oncologiche. Luogo per incontrarsi e fare prevenzione

E’ nato lo “Spazio del Cuore”. "Si tratta di un luogo dedicato alle pazienti oncologiche e non, che ha sede all’Istituto paritario Leonardi di Perugia. E’ un punto di incontro e di riferimento – spiega Laura Cartocci, presidente di Un’idea per la Vita Onlus, l’associazione che ha ideato l’inizitiva – per coloro che necessitano di sostegno per affrontare un periodo delicato della loro vita, ma anche uno spazio di ritrovo, aggregazione e confronto aperto a tutte le donne. L’associazione, che da cinque anni è fortemente attiva nel territorio, fa dell’informazione uno dei suoi asset principali. Gli incontri, che verranno organizzati con frequenza quindicinale, saranno volti a sensibilizzare le donne in merito all’importanza della diagnosi precoce ma anche a sostenerle nella gestione della malattia e nelle necessità pratiche che ognuna di loro si trova ad affrontare quotidianamente. Attraverso appuntamenti periodici lo spazio aprirà le porte a medici specialisti coinvolti a vario titolo nella gestione delle patologie oncologiche, per un colloquio diretto e familiare, volto a sciogliere domande e curiosità in un contesto semplice e confidenziale. A questi si alterneranno esperti e professionisti di altrettante discipline con l’obiettivo di organizzare attività di piacere, divagazione e informazione". Alla presentazione c’era la vicepresidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria Paola Fioroni, e di Luca Merli in rappresentanza del Comune di Perugia. Si comincia il 18 alle 17.30 con i consigli di make-up e beauty routine dalla make-up artist Simona Toni, rivolti alle donne di ogni età. Il 30 gennaio sarà la volta dell’incontro con la dottoressa ginecologa e ostetrica Silvia Caproni per parlare di prevenzione dei tumori femminili e diagnosi precoce.