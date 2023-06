Lo show di ’Estate in città’ Un evento ogni giorno Si comincia con lo sport

Un evento a sera per vivere il centro storico o le frazioni con numerosi appuntamenti inseriti in "Estate in città" il cui programma è stato presentato ieri mattina in Comune e che inizia stasera con il primo giovedì ‘aperto’ nei negozi del centro e una manifestazione dedicata allo sport. Per l’occasione stop alle auto in centro, e stop anche alle bevande in vetro da asporto per motivi legati alla sicurezza: per tutelare il rispetto dell’ordine pubblico e le necessarie condizioni di vivibilità, con particolare riferimento alle esigenze di riposo dei residenti, le disposizioni contenute nell’ordinanza movida sicura vietano da giovedì a domenica dalle ore 21 alle ore 6 di consumare nei luoghi pubblici, ma anche vendere e distribuire per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallo (lattine). Il calendario di eventi è compreso tra il 15 giugno e il primo di ottobre è promosso dal Comune insieme al Consorzio Pro Centro che raggruppa le attività commerciali. La prima serata di "Estate in Città" è in programma già da oggi giovedì 15 giugno: negozi aperti dalle ore 21 e nelle piazze principali la "Notte dello Sport" metterà in vetrina le associazioni sportive del territorio, con aree dimostrative e spazi informativi per calcio, basket, ginnastica, nuoto e canoa. Una serata interamente dedicata a una delle grandi passioni dei tifernati, lo sport, che praticano tutto l’anno oltre 40 discipline con circa 15 mila amatori e agonisti. In contemporanea alle ore 21 il Centro Fotografico Tifernate aprirà a Palazzo del Podestà la mostra "Tandem", che fino al 6 agosto offrirà il punto di vista sul mondo delle immagini di 21 cultori dello scatto. "Ripartiamo con entusiasmo con l’idea di rendere il nostro centro storico vivo, accogliente per tutti, promuovendo iniziative che permettano di divertirsi cogliendo anche l’occasione per fare acquisti in tranquillità, la sera dopo cena ogni giovedì della settimana", ha affermato il presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti insieme agli assessori Letizia Guerri e Michela Botteghi. Tra gli appuntamenti clou del programma: il ritorno dei Tifernauti con le date in piazza Gabriotti di Dj Shopping tra musica e negozi aperti del 29 giugno con Dj Ralf e del 6 luglio con Max Casacci dei Subsonica e Mario Tozzi; l’intrattenimento in tutto il centro storico della "Notte Fucsia" del 15 luglio che torna dopo la prima edizione record dello scorso anno; la serata dedicata ai bambini con la Parata Walt Disney del 3 agosto; il fine settimana del 25-27 agosto con gli eventi della Fiera di San Bartolomeo.