Lo scalo umbro batte il record di passeggeri

Alla fine del 2022 per l’aeroporto di Perugia erano transitati 369mila passeggeri e già si parlava di record. Il 31 dicembre scorso invece ne sono stati calcolati ben 532mila con un aumento di 193mila viaggiatori che ha fatto diventare lo scalo umbro il secondo in Europa quanto ad incrementi per numero di persone trasportate. E non solo: il capoluogo umbro adesso ha superato Ancona e si piazza al 26esimo posto tra i 42 aeroporti italiani. E’ un bilancio di fine anno coi fiocchi quello di Sase, la società della Regione Umbria che gestisce lo scalo umbro: grazie infatti ai 22.003 passeggeri registrati nel mese di dicembre (+43% sul 2019 e +27% sul 2022), il dato finale di traffico del ‘23 raggiunge la straordinaria cifra record di 532.474 transiti, pari ad una crescita del +143% sul 2019 e del +44% rispetto al precedente record del 2022 (quando i passeggeri furono 369.222). Risultato atteso, visti i numerosi record registrati nel corso di tutto l’anno, ma assolutamente impensabile fino a pochi anni fa, quando il traffico medio si attestava sui 220mila passeggeri annui.

Per questo la presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei (nella foto), si dice entusiasta dei risultati. Tutto questo grazie ad una programmazione che ha visto operative 16 rotte, con fino ad oltre 100 voli di linea settimanali, l’aeroporto dell’Umbria ha confermato il suo trend di crescita registrando incrementi di traffico in ogni mese dell’anno e stabilendo i nuovi record mensili ininterrottamente da gennaio a dicembre. Il mese di agosto ha segnato un punto culminante, con il nuovo record storico mensile (71.214 passeggeri transitati, +28% sul record di agosto 2022) ed il nuovo record storico giornaliero (3.352 passeggeri in un giorno). La chiusura annuale ad oltre 532mila passeggeri consente al "San Francesco d’Assisi" di collocarsi al secondo posto in Europa per crescita - tra gli scali sotto i cinque milioni di passeggeri - con un +194% sul 2019.

M. N.