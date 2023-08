Lo Sbaracco La festa del commercio "Super saldi e le novità della stagione"

Nonostante il grande caldo che ha svuotato le città, Perugia compresa, lo Sbaracco porta sempre movimento. Ieri è partita la XIX edizione della Festa del commercio. Ripresi dalla sorpresa dei nuovi stand, i commercianti hanno dato il via al “saldo dei saldi“, con il consueto entusiasmo. Molti negozi, a dire il vero, nelle ore più calde hanno rinunciato ad esporre la merce sulle bancarelle, annunciano comunque con le classiche vetrofanie, che all’interno sarebbero stati applicati i super sconti. Non solo: molti esercizi commerciali hanno creato dei corner per mostrare ai clienti le novità della stagione autunno-inverno.

Ma come vanno gli affari? "Questi sono stati saldi col freno a mano – ammette Paolo Mariotti, del Consorzio Perugia In Centro - lo Sbaracco, in genere, rappresenta sempre un’occasione per dare ossigeno alle casse delle nostre aziende".

La mappa degli affari: anche oggi si parte alle 10 nelle aree di corso Vannucci e via limitrofe, Piazza Matteotti, via Oberdan, via dei Priori, Corso Cavour, via Marconi e Viale Indipendenza. "Non solo abbigliamento – ricorda ancora il Consorzio - ma anche accessori e calzature, beni per la persona, gioielli, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, occhiali, articoli sportivi, artigianato e giocattoli. A fare da cornice bar, gelaterie, ristoranti e pizzerie proporranno a cittadini e visitatori tipicità e prelibatezze per accompagnare al meglio le giornate più convenienti dell’estate".

E’ prematuro parlare di prossimi eventi, ma Mariotti, a nome del Consorzio, annuncia per ottobre una nuova manifestazione che prevede aperitivi e musica in centro.