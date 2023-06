Lo fermano per controlli Morde un agente, arrestato

A Fontivegge hanno cercato di avvicinarlo per controllarlo, ma alla vista degli agenti, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di allontanarsi velocemente. Una volta fermato dagli agenti, alla richiesta di esibire i documenti, il giovane si è rifiutato, minacciando i poliziotti, divincolandosi e spintonandoli. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il ragazzo è arrivato a mordere al braccio a un agente con cui si è poi azzuffato, finendo a terra. Una volta riusciti a contenerlo, il 23enne è stato portato in questura, ma anche durante il tragitto ha continuato a creare problemi, colpendo con dei calci la cellula di sicurezza dell’auto di servizio urlando contro gli operatori. Il 23enne nigeriano, a cui è stato trovato un involucro con eroina, è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato per danneggiamento aggravato, rifiuto di fornire le proprie generalità e inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Il gip ha convalidato l’arresto.