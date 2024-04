L’Itt sperimenta il mondo virtuale

TERNI - La classe terza di Biotecnologie sanitarie ha partecipato alla sperimentazione della piattaforma Golinelli Live Experience ad Ancona presso l’Istituto Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. Tale attività rientra nel progetto "Insegnare e apprendere le biotecnologie". Si tratta di un progetto pilota rivolto alle scuole della rete nazionale Biotech con l’obiettivo di valorizzare le nuove tecnologie VR per la didattica, le competenze digitali e potenziare le attività laboratoriali per studenti. L’ITT “Allievi-Sangallo” ha ritenuto importante investire in questo settore acquistando visori Oculus QUEST 2 e aderendo al percorso formativo.